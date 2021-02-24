شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة اندماج "سوليدرتي" و"الجزيرة تكافل" غداً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بينها وبين وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، اعتباراً من غداً الخميس الموافق 25 فبراير الجاري.
وأفادت سوليدرتي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قرار الاندماج سيكون نافذاً مباشرةً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على صفقة الاندماج.
وكانت الجزيرة تكافل قد أعلنت، خلال يناير الماضي، عن موافقة الجمعية العمومية للشركة، على دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني، من خلال إصدار 0.482656120 سهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني مقابل كل سهم في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.
وكانت الجزيرة تكافل قد وقعت، في أغسطس 2020، اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل تتضمن الشروط التي اتفق عليها الطرفان فيما يخص الاندماج بينهما.
وأوضحت الشركة في بيان سابق، إن تلك الاتفاقية تؤكد سعيها للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.