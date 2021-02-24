دبي تقترح آلية جديدة للتعاون الدولي في الأمن الإلكتروني مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»

دبي: ”الخليج 365”

نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع مجلس المستقبل للأمن الإلكتروني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورشة افتراضية لمناقشة رفع مستوى التعاون الدولي في مجال ترخيص وأمن الأجهزة الحساسة والخدمات المقدمة من مختلف مزودي الخدمة، وقد حضر الجلسة نخبة من القادة الدوليين وممثلي الحكومات وعدد من الخبراء للمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي العالمي. ويعتبر مجلس المستقبل للأمن الإلكتروني الواجهة في وضع حلول مستقبلية من شأنها رفع مستوى أمن الفضاء الرقمي عالمياً، ويجمع المجلس نخبة من القادة والخبراء العالميين في شتى المجالات. وترأس المركز الجلسة الافتراضية التي تمت فيها مناقشة سبل التطوير والتعاون في مجال السياسات والتراخيص الأمنية في ثلاثة مجالات مختلفة، الأجهزة الرقمية، خدمات الأمن الإلكتروني ومزودي هذه الخدمات. وقد قدم فريق المركز فكرة هذا المشروع الاستراتيجي وقام بعمل الدراسات والمقارنات المعيارية التي بين فيها أهم التحديات الحالية ووضع مقترحات مبدئية للتغلب على تلك الفجوات وتوحيد الجهود العالمية لتأمين الفضاء الرقمي. وقالت الدكتورة بشرة البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني عن مشاركتها: «تشرفنا بالمشاركة الفعالة في مجلس المستقبل للأمن الإلكتروني وسعدنا باختيار مقترح مركز دبي للأمن الإلكتروني كأحد أهم المقترحات التي سيتبناها المنتدى وكما سعدنا بدعم قادة الدول الأخرى لهذه المبادرة، وستساهم المبادرة بخلق فرص أكبر للتعاون الدولي وتوفير منظومة عالمية متكاملة لضمان أمن الأجهزة الحساسة والخدمات المقدمة من مختلف مزودي الخدمة». ويرتكز مجلس المستقبل العالمي للأمن الإلكتروني في معالجة ثلاث أولويات رئيسية: تعزيز التعاون العالمي بين القطاعات العامة والخاصة في المساهمة والتصدي للتحديات الأمنية المتغيرة، سرعة تحديد تحديات الأمن الإلكتروني ووضع حلول مستقبلية، وبناء المرونة للفضاء الإلكتروني لتطوير وتضخيم الحلول القابلة للتوسع من خلال تبني أفضل ممارسات الأمن الإلكتروني.