شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون مصر: الاستحواذ على 20% من «مصاري» و«بي» خلال 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول في شركة فودافون مصر للاتصالات، أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر، لرويترز الأربعاء: إن شركته تعتزم إتمام الاستحواذ على 20% من شركتي «مصاري» و«بي» للمدفوعات الإلكترونية خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى. وأعلنت فودافون الليلة الماضية توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على 20% من أسهم الشركتين التابعتين مصاري وبي من خلال زيادة رأسماليهما بالقيمة الاسمية. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه رداً على سؤال لرويترز عن المدة المتوقعة للانتهاء من الاستحواذ على 20% من الشركتين «ثلاثة أشهر بحد أقصى». و«مصاري» و«بي» من أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر وتقدمان نحو 800 خدمة مدفوعات إلكترونية من خلال 110 آلاف نقطة بيع. وتستحوذ فودافون مصر على حصة سوقية تبلغ نحو 40% من سوق المحمول بالبلاد ولديها نحو 44 مليون عميل. (رويترز)