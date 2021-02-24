شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «أكاديمية بناء الأجسام» كمؤسسة تعليم متخصصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أكاديمية IFBB لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي ضمن هيئاتها التعليمية الخاصة المعترف بها في الإمارة، وبذلك خطت أكاديمية الاتحاد الدولي في دبي خطوة مهمة في مجالها الأكاديمي كأكاديمية متخصصة في صقل وتدريب وتأهيل المدربين والمتخصصين في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية. وباعتماد هيئة المعرفة الأكاديمية كمركز تعليمي متخصص، أصبحت كل شهادات الخريجين الصادرة من قبل الاتحاد الدولي والمعترف بها في 202 دولة على مستوى العالم موثقة ومعتمدة أيضاً من قبل هيئة المعرفة في دبي ما يزيد من قيمتها. وأشاد العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية بالخطوة واعتبرها إضافة جديدة للأكاديمية التي أصبحت واحدة من أهم مراكز صقل وتدريب المدربين والمختصين ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب؛ بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر أن الأكاديمية تحظى أيضاً باعتماد العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة داخل الدولة وخارجها منها اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة الأولمبية الآسيوية، منظمة اليونيسكو، منظمة الرياضة والسلام، اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، منظمة الجامعات الرياضية (fisu)، الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية.