شكرا لقرائتكم خبر عن روما تطلب «ردوداً واضحة» حول مقتل سفيرها في الكونغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، الأربعاء، أن روما تطلب من الأمم المتحدة فتح تحقيق وتقديم «ردود واضحة» بعد مقتل السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي.

وقال لويجي دي مايو أمام النواب: «طلبنا رسمياً من برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة فتح تحقيق لتوضيح ملابسات ما حصل، والأسباب التي تبرر الترتيبات الأمنية المستخدمة، ومن يتحمل مسؤولية هذه القرارات»، مضيفاً: «شرحنا أيضا أننا ننتظر ردوداً واضحة وشاملة في أسرع وقت ممكن».