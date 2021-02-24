شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 111 دولفيناً قبالة سواحل موزمبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مابوتو - (أ ف ب)

عُثر الثلاثاء في جزيرة قبالة سواحل موزمبيق على 86 دولفيناً نفقت لأسباب غير معروفة، على ما أفادت وزارة البيئة. وعُثر الأحد على عدد من الدلافين النافقة في الموقع نفسه، ما رفع مجموع الثدييات البحرية النافقة إلى 111.

أفاد بيان للوزارة الثلاثاء بأن «فريق محمية أرخبيل بازاروتو الطبيعية في مقاطعة إنهامبان عثر على 86 دولفيناً هامدة على الساحل الغربي لجزيرة بازاروتو». يقع الأرخبيل في قناة موزمبيق، بين ساحل هذا البلد ومدغشقر. وفتح تحقيق لتحديد سبب نفوق الحيوانات البحرية.

وأوضحت السلطات في بيان أن فريق الباحثين الذي عاين الدلافين ميدانيا لم يلاحظ عليها أي أثر لجروح، ولم يجد أي أثر لمادة مشبوهة في أجهزتها الهضمية. وتعد محمية أرخبيل بازاروتو أول محمية بحرية في موزمبيق.

وتشكّل مياه موزمبيق موطناً لعدد من الثدييات البحرية مثل الدلافين والحيتان وأبقار البحر. وهي كذلك موطن لـ180 نوعاً من الطيور و45 من الزواحف و 16 نوعاً من الثدييات البرية، بالإضافة إلى 500 من الأنواع البحرية والساحلية و 2000 نوع من الأسماك.