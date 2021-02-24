بايدن وترودو يؤكدان «الصداقة الاستثنائية» بين بلديهما

واشنطن - (أ ف ب)

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء «بمضاعفة الجهود» مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمكافحة التغير المناخي، وذلك خلال أول لقاء ثنائي بينهما عقد عبر الفيديو بهدف إظهار الأولوية التي تعطى للحلفاء المقربين بعد التقلبات في عهد دونالد ترامب.

وقال بايدن في مستهل اللقاء الافتراضي: «الولايات المتحدة ليس لديها صديق أقرب وأهم من كندا» مضيفاً: «لذلك كنت الشخص الذي أجريت معه أول لقاء ثنائي بصفتي رئيسا». من جهته أشاد ترودو «بالصداقة الاستثنائية» بين البلدين الجارين. ويمتنع الرئيس الأمريكي حتى الآن عن السفر إلى الخارج أو استقبال نظرائه في البيت الأبيض بسبب وباء كوفيد-19.

وهذا الأمر يحول دون تمكن الرئيس الذي يراهن على قدرته في إعادة العلاقات الشخصية الجيدة وكذلك الصداقات التي أقامها حين كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما بين 2009 و 2017، من الاستفادة من التواصل المباشر لإثبات أن «أمريكا عادت». وتشكل هذه السياسة الخارجية قطيعة مع شعار «أمريكا أولا» الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب المؤيد للنهج الأحادي، تجلت الثلاثاء خلال المحادثات مع ترودو التي يفترض أن تليها لقاءات أخرى مع حلفاء واشنطن.

«شكراً»

بحث بايدن وترودو المواضيع الملحة الراهنة مثل مكافحة التغير المناخي والوباء وكذلك انعاش الاقتصاد في أمريكا الشمالية. وقال الرئيس الأمريكي: «ضاعفنا الجهود لمكافحة التغير المناخي»، معلناً عن منتدى على «مستوى رفيع» لتنسيق السياسات بين البلدين الجارين لكي يبلغ اقتصاداهما حيادية الكربون بحلول عام 2050.

من جهته قال ترودو في انتقاد مباشر للرئيس السابق الذي سحب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ: «شكراً مرة جديدة لمشاركتك النشطة للغاية في مكافحة تغير المناخ». مضيفاً: «لقد افتقدنا كثيراً القيادة الأمريكية في السنوات الأخيرة».

وأضاف أن الأمريكيين لم يعودوا يحذفون «كل الإشارات إلى تغير المناخ» من البيانات المشتركة، «بل على العكس، يضيفون عليها، وهذا أمر رائع». وبدا ترودو وكأنه يريد على الأقل علنا، طي صفحة موضوع أنبوب النفط (كيستون اكس ال) ولم يذكره في خطاباته. ووقف المشروع الذي استأنفه دونالد ترامب والذي تندد به الجمعيات البيئية، كان أحد أول قرارات جو بايدن في يناير/كانون الثاني ما أثار خيبة أمل لدى أوتاوا التي كانت تدعمه.

وبحث بايدن وترودو أيضاً التنافس مع الصين إذ أكد الرئيس الأمريكي انه يريد «التنسيق» مع كندا «للتصدي للتهديدات لمصالحنا وقيمنا».

وقال بايدن: «بصفتنا قائدين لديمقراطيتين كبيرتين، يتعين علينا أن نثبت أن الديمقراطية لا تزال قادرة على تلبية توقعات مواطنينا، في وقت يحاول العديد من القادة في جميع أنحاء العالم التأكيد أن الأنظمة الاستبدادية تعمل بشكل أفضل». ووعد «بالعمل معاً من أجل عودة» كنديين معتقلين في الصين هما مايكل كوفريج ومايكل سبافور وهو دعم شكره عليه ترودو بشدة.

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