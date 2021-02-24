شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر الدولار، الريال السعودى، والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر اليورو، أما سعر الجنيه الاسترلينى شهد ارتفاعا طفيفا، فسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف اليورو 18.95 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل نزل الدولار لفترة وجيزة لأدنى مستوياته منذ 13 يناير اليوم الثلاثاء، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى الكيفية التي ربما يتعامل بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مع توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع من جديد، بينما حومت العملات المرتبطة بالسلع الأولية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.95 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 22.01 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.94 جنيه للشراء، 22.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.81 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.