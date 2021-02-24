شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تتراجع بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2346 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 13974 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4401 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3372 نقطة، فيما زاد مؤشربورصةالنيل بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1361 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهما، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، جولدن تكس للأصواف، مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العالمية للاستثمار والتنمية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف 2000 سهم، كما باعت مجموعة متربطة بشركات العبوات الطبية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 538.7 ألف سهم، 543 ألف سهم، 48.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 250 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 100 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 700 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، تحقيق صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 46.62 مليار جنيه خلال 2019.