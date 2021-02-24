شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 24-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.95 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.97 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اخر، شهدت العملة الرقمية المشفرة " بيتكوين" ، أمس الثلاثاء تراجعها إضافيا في قيمتها السوقية، ووفقا لبيانات صادرة عن شركة "كوين ميتريكس" المعنية بمتابعة العملات الرقمية، فقد انخفضت العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم بنسبة 11% خلال 24 ساعة، حيث هبطت إلى أقل من 50 ألف دولار لتتداول حول 48 ألفا و080 دولارًا.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.99 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.95 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.95 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.00 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.98 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.94 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.