شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة اندماج "سوليدرتي" و"الجزيرة تكافل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بينها وبين وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، اعتباراً من غداً الخميس الموافق 25 فبراير الجاري.

وأفادت سوليدرتي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قرار الاندماج سيكون نافذاً مباشرةً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على صفقة الاندماج.