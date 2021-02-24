شكرا لقرائتكم خبر عن تداول تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 650 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تغييرات في أدوات دين حكومية، تمثلت في إلغاء إدراج إصدار بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون ريال لانتهاء أجله، بنهاية عمل أمس الثلاثاء، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.

ويوم الخميس الماضي، وافقت "تداول"على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية 3.16 مليار ريال.

ويتوزع ذلك الإدراج على إصدارين، الأول عبر زيادة إصدار بقيمة 1.23 مليار ريال ليصل إلى 2.11 مليار ريال، والثاني زيادة في إصدار بقيمة 1.93 مليار ريال ليصل إلى 4.005 مليار ريال، وأدرجت الزيادة ابتداءً من يوم الأحد 21 فبراير 2021.

وكانت "تداول"، قد ألغت الشهر الماضي إدراج أدوات دين حكومية بناءً على طلب وزارة المالية السعودية، بقيمة إجمالية 1.05 مليار ريال.

ووافقت في يناير الماضي، على الطلب المقدم من وزارة المالية السعودية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 2.955 مليار ريال، توزعت على إصدارين بقيمة 880.02 مليون ريال، و2.075 مليار ريال على التوالي.