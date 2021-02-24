شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بشكل ملحوظ بعد الوصول إلى حاجز 63.00، ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والأهداف تبدأ باختراق 62.30 لتمهيد الطريق أمام التوجه نحو 65.60 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية، مع الانتباه إلى أن كسر 60.30 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف اختبار مناطق 58.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد