“الإلكترونيات المتقدمة” تعرض حلولاً مبتكرة في معرض “آيدكس”

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تشارك شركة «الإلكترونيات المتقدمة»، التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية والمتخصصة في تقديم خدمات وأنظمة وحلول ذات مستوى عالمي، في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، من خلال الجناح السعودي وتحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة عددِ من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.

وتأتي مشاركة «الالكترونيات المتقدمة» في الدورة الحالية من المعرض لعرض 14 من أحدث تقنياتها ومنتجاتها العسكرية، وتشمل خدمات وحلول وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية، وأنظمة C4ISR (القيادة، والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع) والأمن السيبراني بما في ذلك الراديو عبر نظام ربط الشبكات (RoIP)، ونظام الاتصال قصير ومتوسط المدى (SDR)، والزوارق غير المأهولة ((USVs ونظام الذكاء الإلكتروني الاستخباراتي ذو النطاق الواسع (ELINT)، كما ستسلط الشركة الضوء على حلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني مثل جهاز صمام البيانات ومركز عمليات أمن المعلومات (SOC) ونظام المعلومات الأمنية وإدارة أحداث الأمن السيبراني (SIEM)، بالإضافة إلى تقنياتها المتقدمة بما في ذلك مدار ونظام مكافحة الطائرات بدون طيار ونظام الرصد الجوي (AOS).

وتعليقًا على ذلك، قال الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة: “نسعد بمشاركتنا كجزء من الجناح السعودي في معرض آيدكس 2021، لما يجسده من فرصةٍ ممتازة للتعريف بابتكاراتنا في قطاع الدفاع لأصحاب المصلحة المحتملين على المستوى الإقليمي والدولي، كما سيساعدنا في اكتساب الرؤى حول اتجاهات الصناعة الحديثة والتعرف على احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة مما يساهم في تعزيز التزامنا بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والذي يؤكد أحدها على ضرورة توطين 50٪ من الإنفاق العسكري والأمني للمملكة وفق مستهدفات أحد برامج رؤية المملكة 2030.”

ودأبت شركة الالكترونيات المتقدمة على المشاركة في معرض آيديكس منذ 20 عاماً وذلك ايمانا بأهمية المعرض على الصعيد العالمي وكونه فرصة كبرى لتمثيل المملكة في منصة عالمية لعرض التقنيات والرؤى في القطاع العسكري.

ويعمل لدي شركة «الالكترونيات المتقدمة» أكثر من 2200 موظف، 85% منهم سعوديين ومن بينهم أكثر من 500 مهندس ومهندسة معتمدين من ذوي المهارات العالية يعملون بكل كفاءة في مختلف الأقسام بالشركة.