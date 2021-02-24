شكرا لقرائتكم خبر عن «موتاي» تنزف 80 مليار دولار.. تحذير لسوق الأسهم الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتسارع وتيرة تخارج مستثمري شركة «كويتشو موتاي» بشكل كبير مع أكبر عمليات تخارج في أكثر من عامين. ويعتبر هذا تحذيراً للسوق الصينية التي تدين بالكثير من ارتفاعها إلى حفنة من أسهم الشركات الكبيرة. وخسر أكبر سهم مدرج في الصين 80 مليار دولار منذ إعادة افتتاح الأسواق الداخلية بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. ومع انخفاض جلسة الأربعاء بنسبة 5.1% وصلت خسائر «موتاي» على مدى خمسة أيام إلى 16%، وهي النسبة الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018. وفي وقت سابق من العام الماضي، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 30% حتى فترة الإغلاق القياسي في 10 فبراير/ شباط.