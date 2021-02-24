دبي مقر إقليمي لـ «ويلي».. تطبيق طلب سيارات الأجرة الفاخرة

ينوي تطبيق طلب سيارات الأجرة الفاخرة «ويلي» (Wheely) العامل في موسكو ولندن وباريس توسيع أعماله وافتتاح مكتب له في دبي لتكون مركزاً إقليمياً للتوسع في الشرق الأوسط. وذكرت «بلومبيرج» أن «ويلي» سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص إلكتروني في دبي خلال الأسابيع المقبلة باعتبارها ملاذاً لصناعة الخدمات في المرحلة الراهنة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أنطون تشيركونوف: «دبي هي الوجهة الأولى التي يطلبها عملاء ويلي، وخاصة أولئك الذين يسافرون من موسكو». وأضاف تشيركونوف في مقابلة بالفيديو من لندن، حيث نقلت الشركة مقرها الرئيسي من موسكو قبل أقل من عامين: «يُنظر الآن إلى هذه المناطق الجغرافية على أنها مدينة مفتوحة للخدمات والأعمال. لقد كانت منطقة الجنوب الفرنسي ضمن خطتنا التالية، لكننا لا ندري ماذا سيحدث هناك من حيث الإغلاق والقيود، لذلك نحن ننظر إلى الشرق الأوسط بدلاً من ذلك ودبي هي الخطوة التالية». بدأت ويلي في خدمة الأثرياء الروس في موسكو في عام 2012 بسيارات مرسيدس-بنز الفاخرة، يقودها سائقون محترفون يرتدون بدلات رسمية وربطة عنق. وتقول الشركة إنها تجتذب الآن عملاء أوسع خارج حدود روسيا. وذكر التقرير أن دبي تعتمد على السياحة الدولية لما يقرب من ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، وهي التي أعادت فتح أبوابها للزائرين في يوليو/تموز الماضي، بينما أبقت معظم الدول الأوروبية حدودها مغلقة إلى حد كبير وسط الوباء. كما أن حملة التطعيم المحلية ضد فيروس كورونا التي تقودها دولة الإمارات تعد من بين أكثر حملات التطعيم طموحاً في العالم. والإمارات أيضاً واحدة من الدول القلائل التي رحبت بالسياح من روسيا. جميع أسواق شركة «ويلي»، والتي تشمل موسكو وسانت بطرسبرج وباريس ولندن، استعادت 99% من مستويات ما قبل الجائحة اعتباراً من 22 فبراير/شباط الجاري. ووصل إجمالي الحجوزات في أوائل العام الماضي إلى 110 ملايين دولار. وتخطط «ويلي»، التي تمتلك حوالي 3500 سائق نشط و200 موظف، لجولة جديدة لجمع التبرعات في الربع الثالث، مستهدفة أكثر من 30 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات بعد عمليات الإغلاق، بما في ذلك التوسع في الولايات المتحدة.