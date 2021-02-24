شكرا لقرائتكم خبر عن الوباء يكبّد مطار هيثرو 2.8 مليار دولار في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبد مطار هيثرو في بريطانيا ملياري جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) خسارة سنوية بعد انهيار أعداد الركاب إلى مستويات قياسية خلال الوباء. دعا مطار هيثرو الحكومة إلى الاتفاق على معيار سفر دولي مشترك للسماح للركاب باستئناف الطيران مرة أخرى في الصيف وتقديم إعفاءات ضريبية للمطارات لمساعدتها على تجاوز الأزمة. يأمل المطار، الواقع غربي لندن، في إعادة فتح أسواق السفر اعتباراً من منتصف مايو/ أيار المقبل بعد إعلان الحكومة يوم الاثنين عن خطة تخفيف الإغلاق. هيثرو، الذي يعتبر أكبر مطار في بريطانيا، فقد لقبه العام الماضي باعتباره أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا لصالح باريس حيث تقلصت جداول رحلاته أكثر من منافسيه. وقال المطار، الأربعاء، إنه خلال عام 2020 تقلص عدد الركاب بنسبة 73% إلى 22 مليون شخص، حيث سافر نصف هؤلاء خلال شهري يناير وفبراير قبل أن يغلق فيروس كورونا المستجد أجواء السفر العالمي. وتعرض المطار لخسارة ملياري جنيه قبل خصم الضرائب على الإيرادات التي تراجعت 62 في المئة إلى 1.18 مليار جنيه إسترليني، لكن مطار هيثرو قال إن لديه 3.9 مليار جنيه من السيولة ويمكن أن يستمر حتى 2023. والمطار مملوك لشركة «فيروفيال» الإسبانية وهيئة الاستثمار القطرية وشركة «تشاينا إنفستمنت» وشركاء آخرين. (رويترز)