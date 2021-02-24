شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الإمارات خالية من طائرات 777 بمحرك «بي دبليو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها تعمل بصورة وثيقة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لمراقبة الوضع الحالي الخاص بإدخال أي تحديثات على طائرة بوينج 777 المجهزة بمحرك بي دبليو 400 «PW4000» (برات آند ويتني).

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الشركات الإماراتية لا تشغل حاليّاً أي طائرة مسجلة تعمل بمحركات بي دبليو 400، كما لا توجد أي طائرة أجنبية بهذا المحرك تعمل في مطارات الإمارات ومجالها الجوي.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المُتخذة من طرف دولة التصميم والدول التي تشغل هذه الطائرات كافية ولا توجد حاجة لاتخاذ أي إجراءات إضافية في دولة الإمارات في هذه المرحلة. وقالت: «نحن نقوم بمراقبة الوضع باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة». (وام)