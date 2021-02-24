شكرا لقرائتكم خبر عن 62 قتيلاً خلال تمرّد في ثلاثة سجون بالإكوادور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيتو - (أ ف ب)

أعلنت شرطة الإكوادور، أنّ 62 سجيناً على الأقل قتلوا الثلاثاء خلال تمرّد شهدته ثلاثة سجون في البلاد.

وقالت الشرطة، إن 62 قتيلاً سقطوا خلال اضطرابات وقعت في ثلاثة سجون في غاياكيل وكوينسا ولاتاكونغا.

وحمّل الرئيس الإكوادوري لينين مورينو في تغريدة «منظّمات إجرامية» مسؤولية أعمال الشغب، قائلاً إنها ضالعة في «أعمال عنف متزامنة في سجون عدة». وأضاف أن «السلطات تعمل لاستعادة السيطرة» على الأوضاع داخل هذه السجون.

ولم توضح الشرطة ما إذا كانت قد تمكّنت من فرض النظام مجدّداً في السجون التي تقع في مقاطعات غواياس وأزواي وكوتوباكسي في جبال الأنديس.