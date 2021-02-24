شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة ستيلز تتبرع بـ«دماغه» لعلاج الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت عائلة بطل مونديال 1966 نوبي ستيلز، الذي رحل عن عمر 78 في أكتوبر / تشرين الأول الماضي التبرع بـ«دماغه» للبحث العلمي من أجل الوقوف على أسباب إصابته بالزهايمر. وحثت عائلة ستيلز التي بجانب جوديث جيتس أرملة «بل» مدافع ميدلزبره الذي توفي بعد معاناة بنفس المرض، بقية أسر اللاعبين السابقين على التبرع وعلقت كاي أرملة ستيلز: «من الصعب اتخاذ القرار وهو حي أمامك يومياً ويعاني لكنه رحل وإن كان التبرع سيساعد على إيقاف معاناة اللاعبين مستقبلاً فواجب علينا فعله». من جهتها، أطلقت جوديث حملة خيرية «Head For Change» لحماية جيل اللاعبين في المستقبل من تداعيات التسديدات الرأسية وأضافت: «لا يمكننا كعائلة تغيير مصيره لكن يمكننا تخليد اسمه من خلال حماية عائلات اللاعبين من الحزن عليهم».