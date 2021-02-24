شكرا لقرائتكم خبر عن كروس يشكك في جدوى خطة لوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكك الألماني توني كروس في جدوى خطة مدربه يواكيم لوف بعد استبعاد الثلاثي توماس مولر وجيروم بواتينج نجما بايرن ميونيخ وماتس هملز قلب بوروسيا دورتموند من تشكيلة الماكينات. وقال نجم ريال مدريد:«أهتم بالموضوع كثيراً لأنني في المقام الأول لاعب في المنتخب، وثانياً والحمد لله لست من يتخذ القرار، وثالثاً لأنني لعبت معهم لسنوات طويلة، مشكلة لوف أنه يغير تشكيلته بعد كل مرحلة من البوندسليجا ونحن جميعنا نعلم أن هذا ليس منطقياً، أعتقد أن على المدرب أن يضع خطة بناء على نظرة مستقبلية وأنا حاليا أتساءل إن كانت خطته جاءت بالنتيجة المرجوة التي أرادها، النية كانت واضحة جدا بعد المونديال الأخير وعلى المدرب الآن العثور على أفضل تشكيلة ممكنة للبطولة المقبلة». ومن المستبعد أن يقوم لوف (61 عاماً) باستدعاء الثلاثي في مباريات ألمانيا الشهر المقبل لأنه مصمم على ضخ دماء شابة في الفريق رغم الهزيمة بالستة أمام اسبانيا في نوفمبر ومطالبة بيلد، أشهر صحيفة في ألمانيا، المدرب بالاستقالة.