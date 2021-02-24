«آيدكس ونافدكس 2021».. بروتوكولات صحية شاملة تعزز ريادة الإمارات عالمياً

أكد الدكتور فيصل مصلح الأحبابي رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة عضو اللجنة الطبية لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»2021 أنه تم وضع بروتوكولات صحية شاملة خاصة بالحدث الدولي تماشياً مع الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها العالم واستجابة لجائحة كورونا «كوفيد 19».

وقال الأحبابي إن البروتوكولات الصحية توضح التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق أعلى الاشتراطات المحلية والعالمية لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين والزوار من داخل الدولة وخارجها والعاملين والمنظمين لهذا الحدث العالمي وذلك بالتعاون مع الهيئات الصحية والرقابية.

وأضاف أن اللجنة الطبية لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية الاستباقية والمتمثلة في عمل الفحوصات المخبرية قبل السفر إلى الدولة وعند الوصول وبعد ذلك كل 48 ساعة كشرط للدخول إلى المعرضين.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن الفحص الحراري لجميع الحضور دون استثناء وتواجد فرق متخصصة في موقع المعرضين من سفراء الصحة العامة وعددهم 18 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 12 متطوعاً بهدف نقل الإرشادات والتعليمات الصحية للزوار والمشاركين والتأكد المستمر من التزامهم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي واتباع آداب السلام والتحية الوقائية بحيث يتم الاكتفاء فقط بالسلام بالإشارة وتجنب المصافحة والعناق.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت أيضا تأسيس 3 مراكز فحص في موقع معرضي «آيدكس» و «نافدكس» 2021 لإجراء فحوص «بي سي آر» لجميع العاملين والمنظمين والمشاركين والزوار في ظل تحديد مدة صلاحية الفحص لدخول المعرضين بـ 48 ساعة فقط.

وأكد عضو اللجنة الطبية لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»2021 أن عمليات النظافة والتعقيم والتطهير تتم بشكل متواصل من قبل فرق متخصصة لتشمل جميع مرافق المعرضين قبل دخول المشاركين والزوار وبعد خروجهم إضافة إلى تواجد فرق طبية في فنادق إقامة زوار المعرضين بإمارة أبوظبي والبالغ عددها 19 فندقا حيث والتي تم تزويدها بمراكز فحص «بي سي آر» لتسهيل عملية إجراء الفحوصات المخبرية لهم واتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتبعة في الإمارة في حال وجود حالة إصابة «لا قدر الله» وعزلها في المنشآت الخاصة بالعزل الصحي وكذلك حصر المخالطين وحجرهم في المنشآت المخصصة لغرض الحجر الصحي.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت إجراء جميع المشاركين والزوار فحص «بي سي آر» قبل 48 ساعة من موعد الزيارة وإبراز نتيجة فحص سلبية على بوابات دخول المعرضين. وأشار إلى أن مركز أبوظبي للصحة العامة قدم ورشا تدريبية وتوعوية وتثقيفية للعاملين والمنظمين للمعرضين بخصوص الاجراءات الوقائية اللازم اتباعها للسيطرة على انتشار فيروس «كوفيد 19»، مضيفاً أنه تم إصدار دليل إرشادي و توزيعه على جميع المشاركين والزوار يوضح التعليمات الصحية الواجب اتباعها خلال معرضي «آيدكس» و «نافدكس» 2021.

وأوضح أن المشاركين والزوار أظهروا منذ بداية الحدث الدولي التزاما بتطبيق التدابير الوقائية بدءا من الفحص الحراري والتأكد من إبراز نتيجة فحص «بي سي آر» سلبياً قبل الدخول لموقع الحدث، وكذلك الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي لمسافة مترين بين كل شخص والآخر والالتزام بالسير على مسارات محددة وممرات خاصة بالدخول والخروج وارتداء الكمامات الطبية طوال فترة وجودهم داخل أرض المعارض.

ولفت إلى أنه تم تزويد المشاركين في المعرضين بحافظة تحتوي على أدوات التعقيم، إضافة إلى التذكير المستمر بتطبيق التباعد والإجراءات الوقائية من خلال الرسائل الصوتية خلال فترة الاستراحات، كما تم اتخاذ إجراءات مشددة فيما يخص طريقة تقديم الضيافة وذلك بعمل فحوصات يومية لمقدمي الخدمة وانتهاج طريقة آمنة في تقديم الوجبات وشملت الإجراءات الوقائية توفير خيارات أطعمة صحية للزوار تلتزم بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأكد الأحبابي أن القطاع الصحي في الإمارات والكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة للاستجابة لجائحة «كوفيد 19» تمتلك الإمكانات والجاهزية لاستقبال مختلف الأحداث العالمية، مشيراً إلى أنه تمت الاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص لتحسين الخطط الصحية في استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى.

وأضاف أن تضافر الجهود الوطنية والجهات الحكومية والخاصة أسهم في إنجاح أحد أهم الأحداث العالمية في قطاع الدفاع والأمن وضمان صحة وسلامة الجميع ليقدموا نموذجاً استثنائياً في التصدي لتداعيات «كوفيد 19» بما يعزز وتيرة تسريع عملية التعافي وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الدولة فضلاً عن دعم قطاع الصناعات الدفاعية العالمي.(وام)

التقييمات