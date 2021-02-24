شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعاً بالبنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 7.99 نقطة ليصل إلى مستوى 9159.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% خاسراً 214.14 نقطة ليصل إلى مستوى 27107.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.1 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

صعد قطاعا البنوك والاتصالات بسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.97%، 0.26%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.04%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.65%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والتأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.55%.

وقفز 27 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.84%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 4.45%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 2.78%، وتراجع 161 سهماً على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 8.72%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 8.46%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 7.68%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 293.8 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، عن انقضاء اعتراض الدائنين بنهاية يوم الخميس الموافق 26 فبراير الجاري، وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرةً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على صفقة الاندماج.