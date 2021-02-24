شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم .. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021 استقرارا بالسوق المحلى وذلك في ظل زيادة الانتاج المحلى للدواجن والبيض وذلك وفق لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا، مشيرا إلى أن سوق الدواجن تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن البلدى يترواح سعر المستهلك بين 33-37 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه فيما يخص سعر البيض فإن سعر الكرتونة للبيض المزارع يتراوح بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة.