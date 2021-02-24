شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وانخفاض أرباح "زين" بنسبة 14% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحاً 9.84 نقطة ليصل إلى مستوى 5666.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 14.01 نقطة ليصل إلى مستوى 6180.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 1.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4651.59 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسراً 1.29 نقطة ليصل إلى مستوى 4819.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 91.4 مليون سهم بقيمة 21.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4711 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، وقف التداول على أسهم الشركات التالية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس المقبل، لحين سداد رسوم الاشتراك، وهم: شركة أجوان الخليج العقارية (موقوفة)، شركة المال للاستثمار (موقوفة)، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقاري (موقوفة)، شركة مينا العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة الصلبوخ التجارية، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

كما أعلنت بورصة الكويت، إعادة التداول في أسهم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية (أسمنت أبيض) اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي.

في سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، البيانات المالية المجمعة لعام 2020، وحققت الشركة صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم وبلغ 185.2 ألف دينار كويتي عام 2020 مقابل 216.9 ألف دينار كويتي عام 2019، بنسبة انخفاض 14.6%، وبلغت ربحية السهم 43 دينار كويتي مقارنة مع 50 دينار كويتي، وبلغ إجمالي الموجودات 4.9 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل 4.7 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة نمو 3.7%.