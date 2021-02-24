شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تتراجع بنسبة 0.34% بافتتاحية جلسة الأربعاء وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.34% خاسراً 34.34 نقطة ليصل إلى مستوى 9985.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 57.3 مليون سهم بقيمة 111.7 مليون ريال عبر تنفيذ 3314 صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 13 سهماً.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.64%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الدوحة للتأمين، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وذلك في 22 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 29 مارس المقبل.

في السياق ذاته أعلنت شركة الملاحة القطرية، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 16 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 21 مارس المقبل.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.