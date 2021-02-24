شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يراهن على الشركات الناشئة عبر "هامبرو بيركس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعم صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية صندوق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط الذي تديره شركة هامبرو بيركس المحدودة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في صندوق أوريكس البالغ حجمه 50 مليون دولار، والذي سيستهدف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقع قناة العربية.

ويعتبر صندوق أوريكس، أول صندوق غربي لرأس المال الاستثماري يحصل على دعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي قام بالاستثمار من خلال وحدته "جدا".

وجمعت صناديق رأس المال الاستثماري التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا 11.7 مليار دولار فقط منذ عام 2016.

بدأت هامبرو بيركس في عام 2014، واستحوذت على حصص في شركات بما في ذلك تطبيقات الثروة الشخصية وخدمة المواعدة الإسلامية.

ومنذ أيام، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

وبحسب بيان سابق للشركة السعودية للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني، فإن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تُعَد داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030، بفضل خبرتها البالغة 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تلعبه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومنذ تأسيسها في عام 1998، لعبت دوراً بارزاً في مجال الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، وهو ما جعلها إحدى أبرز الجهات الإقليمية المتميزة بابتكاراتها في تلك المجالات.