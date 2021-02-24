شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يقرر تجنيب مخصصات بنسبة 100% مقابل قروض "إن إم سي" المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال شاهين الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة المدرج بسوق الكويت المالي، إن البنك قد استطاع رفع إيراداته التشغيلية بنسبة 40% إلى 52 مليون دينار، مقابل هذه الإيرادات قام البنك بتجنيب مخصصات بـ47 مليون دينار كويتي لمواجهة أي احتمالية تعثر للعملاء في المستقبل.

وفي ما يتعلق بالعميل المتعثر "إن إم سي"، أوضح الغانم أن البنك قد قرر بناء مخصصات بـ100% مقابل قروض "إن إم سي".

وأكد أن نسبة القروض المشكوك بتحصيلها لم تتجاوز نسبة الـ1%، ونسبة تغطية هذه القروض بلغت 400%، بحسب موقع قناة العربية.

أشار أن القطاع البنكي لا يزال يحتفظ بنسبة قروض متعثرة متدنية، تتراوح بين 1.5 إلى 2%، منوها إلى أن محفظة تمويل البنك قد نمت بنسبة 10% خلال العام.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي وراء زيادة إيرادات التمويل هو المحفظة الاستثمارية. وتراجعت أرباح بنك وربة على مدار عام 2020 بنحو 66% مقارنة بأرباح عام 2019، لتصل إلى 5,634 مليون دينار.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أن سبب تراجع الأرباح خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبق يعود بشكل رئيسى إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة وخسائر الائتمان بنسبة 134 % لتصل إلى نحو 47 مليون دينار.