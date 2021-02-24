شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتلاعبين بالسوق السعودي للنيابة تؤكد على دقة أنظمة المراقبة لدى الهيئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خبراء إن الخطوة التي قامت بها هيئة السوق المالية السعودية من إحالة 5 متلاعبين إلى النيابة العامة، تحمل دلالات على دقة الأنظمة التي تستخدمها الهيئة لرصد تلك المخالفات.

وأضاف حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، أن المتلاعبين في الأسواق ما زالوا يمارسون هواياتهم منذ عام 2006، بنفس الآلية ونفس العقلية، لكن الأنظمة الرقابية اختلفت الآن وهو الأمر الذي ساهم في رصد الهيئة لتلك المخالفات، بحسب موقع قناة العربية.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، إن ملاحقة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل هيئة السوق المالية، تعكس مدى التطور الحاصل في التشريعات والضوابط ونفاذها بشكل يواكب التطورات الفعلية، وبشكل يرفع معنويات وثقة المتداولين.

وقرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 5 مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) .

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس، مرتفعاً 0.8% ليكسب 74.09 نقطة ويقفل عند مستوى 9151.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 595 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.