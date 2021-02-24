شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تؤكد على تحديث أسطولها كل 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الخطوط الجوية السعودية أنها تقوم بتحديث أسطول طائراتها كل 5 سنوات، موضحة أن هذا النهج يأتي وفق استراتيجية تضع سلامة وأمن ركاب وأطقم طائرات الخطوط السعودية في مقدمة الأولويات.

وأكدت الخطوط السعودية أيضا بأن محرّك طائراتها من طراز بوينغ 777 هو من نوع آخر مختلف عن محرك الطائرة الأميركية الذي أصيب بالعطل، حسبما أورد موقع قناة "العربية".

كذلك، أكدت أن أسطول طائراتها يجري تحديثه بشكلٍ دائم حيث يبلغ متوسط عمر الأسطول حوالي 5 سنوات، ما يجعله من أحدث الأساطيل في المنطقة وعلى مستوى العالم، مشيرة إلى الحرص الشديد على تطبيق كافة إجراءات السلامة الخاصة بالنقل الجوي.

وحصلت الخطوط السعودية، على التصنيف الأعلى "الدرجة الماسية" لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً في العالم، وذلك ضمن تصنيف منظمة أبيكس المتخصصة في قياس أداء وخدمات شركات الطيران والتزامها بأعلى معايير السلامة والجودة وتصنيفها، بناءً على تقييم ملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم.

ويأتي تصنيف الخطوط السعودية ضمن الشركات الرائدة عالميا في تطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من (كوفيد-19) تأكيدًا على التزامها بالإجراءات الاحترازية محلياً وعالميا، وتطبيقيها لأعلى معايير الأمان الصحي على جميع خدماتها وإجراءات السفر على رحلاتها.

وفي يناير الماضي، نفذت الخطوط السعودية خطتها التشغيلية للرِّحَلات الداخلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، التي يستمر العمل بها حتى يوم الأحد 4 جمادى الآخرة، حيث شغّلت أكثر من 4600 رحلة بين مختلف المحطات الداخلية بزيادة 5% فيما يتجاوز إجمالي السعة المقعدية 552.9 ألف مقعد بزيادة تبلغ نسبتها 12%.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان بندر عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس"أكد أن الشركة استأنفت عملها عبر 28 رحلة داخلية في السعودية، بموجب سماح الهيئة العامة للطيران المدني باستئناف الرحلات.