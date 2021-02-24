شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تحذف مئات الحسابات «المرتبطة بروسيا وإيران وأرمينيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها حذفت 373 حساباً مرتبطة بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها. وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حساباً، تجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها. وقالت تويتر إنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات. وقالت تويتر أيضاً إنها حذفت 35 حساباً مرتبطة بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان. (رويترز)