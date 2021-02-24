شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع قليلاً بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي حيث أدت موجة الثلج في الولايات الجنوبية إلى كبح الطلب من المصافي التي اضطرت للإغلاق.

وفي معملات آسيا، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا أو 0.9% إلى 61.11 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3 سنتات يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.5%، إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب يوم الثلاثاء البالغة 13 سنتًا.

لكن المحلل الفني لرويترز وانج تاو قال إن خام برنت قد يرتفع إلى نطاق يتراوح بين 66.45 دولار و 66.97 دولار للبرميل مرة أخرى.

وأغلقت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عام الثلاثاء بدعم من علامات على أن القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا يجري تخفيفها رغم أن القلق بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي وعودة إنتاج الخام في تكساس كبحا المكاسب.

وأنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل لكنها تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020.

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 65.37 دولار للبرميل.

ويستأنف منتجو النفط الصخري ومصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة الإنتاج ببطء بعد توقف مليوني برميل يوميا من إنتاج الخام وحوالي 20 بالمئة من طاقة التكرير بسبب عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

ويتوقع جولدمان ساكس أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعا من 60 دولارا في توقعاته السابقة وأن تبلغ 75 دولارا في الربع الثالث، بزيادة عشرة دولارات أيضا عن توقعاته السابقة.

إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية، الاربعاء، انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية في ديسمبر 29.6% على أساس سنوي، ما يؤشر إلى التزام قوي من المملكة بقرار خفض الإنتاج. (وكالات)