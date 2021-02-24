أسواق أسيا حمراء.. ورسوم الدمغة تذكر هونج كونج بفقاعة 2015

تم تداول الأسهم في الغالب على انخفاض في أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء حيث تحول المستثمرون إلى الحذر، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الليل والتي حاولت تخفيف بعض المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

في أستراليا، انخفض المؤشر 0.78%، فيما عادت الأسواق اليابانية إلى التداول بعد إغلاقها الثلاثاء بسبب عطلة عامة. وانخفض المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.8%.

وفي سيؤول تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية حيث تراجع مؤشر كوسبي مرة أخرى إلى المنطقة السلبية، منخفضًا بنسبة 0.64%.

كما تم تداول أسهم البر الرئيسي الصيني على انخفاض: فتراجع المؤشر شنجهاي المركب بنسبة 1.55% بينما انخفض مؤشر شينزين بنسبة 1.86%.

وفي هونج كونج هوت أسهم شركة بورصة هونج كونج بأكثر من 9% بعد أن كشفت المدينة عن أول زيادة في رسوم الدمغة على تداولات الأسهم منذ عام 1993. فقدت الأسهم ما يصل إلى 9.3%، الأربعاء، وهو أكبر انخفاض منذ انفجار فقاعة سوق الأسهم الصينية في 2015.

وذكرت صحيفة هونج كونج الاقتصادية في تقرير تم حذفه لاحقاً أن الرسوم سترتفع إلى 0.13% من 0.1%. تم تداول الخبر على نطاق واسع بين مكاتب التداول بالمدينة، وجاء التأكيد لاحقاً من وزير المالية بول تشان الذي أكد الزيادة أثناء عرضه لميزانية المدينة.

وقال كينجستون لين، العضو المنتدب لقسم إدارة الأصول في كانفيلد للأوراق المالية في هونغ كونغ، قبل إعلان المدينة: «سيكون التأثير كبيرا. فالسوق يعمل بشكل جيد للغاية وبالطبع سيحقق المزيد من الإيرادات إلى الحكومة. لكن ارتفاع تكاليف المعاملات سيكون مصدر قلق للبورصة».

وأعلنت الحكومة عن إجراءات إنفاق تزيد عن 120 مليار دولار هونج كونجي (15.5 مليار دولار) لتخفيف المصاعب الاقتصادية لسكان المدينة بعد ركود استمر عامين. في الوقت نفسه، ازدهر التداول في بورصة المدينة.

في السنة المالية 2019/20، ساهمت الرسوم في إيرادات قدرها 33.2 مليار دولار هونج كونجي. ذكرت شركة بورصة هونج كونج الأربعاء أن الأرباح ارتفعت 23% إلى مستوى قياسي بلغ 11.5 مليار دولار هونج كونجي في عام 2020، مدعوما بقفزة بنسبة 60% في تداول الأسهم.

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.92%، بينما خالف مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة فقد الاتجاه الهبوطي العام ليتقدم بنسبة 1.31%. (وكالات)