شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يقر تعيين ليندا جرينفيلد سفيرة لواشنطن بالأمم المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على ترشيح الرئيس جو بايدن للدبلوماسية المخضرمة ليندا توماس جرينفيلد، لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة. وأقر المجلس المكون من 100 عضو تقلد جرينفيلد للمنصب بتأييد 78 عضواً ورفض 20، وهو ما يفوق الأغلبية البسيطة اللازمة لإقرار الترشيح. وجاءت الأصوات الرافضة جميعها من الحزب الجمهوري. وجرينفيلد (68 عاماً) لديها خبرة بالسلك الدبلوماسي 35 عاماً وعملت في أربع قارات. وركز المعارضون لشغلها المنصب من الجمهوريين على خطاب لها في 2019 قال البعض إنه يحابي بكين. وردت جرينفيلد ومؤيدوها على هذا مستشهدين بعملها الدبلوماسي لعقود سعت خلالها لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة ومواجهة نفوذ الصين. (رويترز)