شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حدائق أكتوبر: انتهينا من تسليم 40 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم تسليم نحو 40 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، للحاجزين، من إجمالى 70 ألف وحدة، ومن المقرر الانتهاء من تسليم كافة الوحدات قبل 30 يونيو المقبل .

وحول خطة جذب الاستثمارات، قال محمد مصطفى، إن مدينة حدائق أكتوبر، تتمتع بموقعها المتميز، وهو ما يجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين، لافتا إلى أن هدفه جذب المستثمرين ورجال الأعمال الجادين فقط، لرفع قيمة المدينة، وهو ما يساهم فى توفير فرص العمل وخدمات حقيقية للمواطن، لافتا إلى أن هناك فرصا متنوعة للاستثمار، منها الخدمات الأساسية، مثل الصحة، والتعليم، ومحطات الوقود، والمولات التجارية، وخلافه.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه سيتم إنشاء محطتى كهرباء لتغذية كل المشروعات بالمدينة، بالإضافة إلى أنه سيتم بدء تطوير محورى النايل سات، ومحور زويل، كأولى مشروعات الطرق التى سيتم البدء بها، بالإضافة إلى تطوير المحاور الرئيسية والداخلية بين الأحياء.