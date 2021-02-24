شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي لا يزال صاعد-تحليل - 24-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الغاز مؤخرا لتشكيل تداولات تصحيحية هابط بتعرضه لضغوط سلبية قوية وليستقر بذلك قرب 2.810, لكن الثبات المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة وبالاعتماد على قوة الدعم الممتد نحو 2.530 فإن ذلك يدعم الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية, فإن ذلك يؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد لنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي وليبدأ بتسجيل أهداف إيجابية إضافية باندفاعه نحو 3.050 وصولا نحو 3.560 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.720 و 3.050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد