شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر اختبار المقاومة- تحليل - 24-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس مستوى 128.27 مختبرا بذلك المقاومة الموضحة بالرسم المرفق والتي تشكل العامل الرئيسي لتأكيد السيناريو الهابط المتوقع سابقا, فاستمرار تذبذب السعر دونها يدعونا للانتظار تسجيله للأهداف السلبية والتي قد تبدأ من 127.45 و 126.75.

أما اختراق السعر للمقاومة المذكورة سابقا والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤجل الهجوم السلبي وليمنحه ذلك فرصة لتقديم تداولات إيجابية جديدة قد تدفع به للوصول نحو 128.90 والذي يمثل بدوره امتداد لمقاومة تاريخية كما هو موضح بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.30 و 126.72

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط