شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على الايجابية-تحليل - 24-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات صاعدة قوية خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تسجيله للهدف المستقر عند 149.65 وليشكل ذلك عائق لحظي أمام السيناريو الصاعد, نذكر بأن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الإضافي المتمركز عند 147.80 فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليمكنه من استئناف تسجيل الأهداف بوصوله نحو 151.00.

تكمن مخاطرة بدء تشكيل السعر لتداولات تصحيحية هابطة بتسلله دون مستوى 147.80 ليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر والتي قد تبدأ من 146.60 و 146.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 148.30 و 150.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد