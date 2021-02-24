الاقتصاد

سعر البلاتين يؤجل الهجوم الصاعد– تحليل - 24-2-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحقق سعر البلاتين أي من المستويات الإيجابية الإضافية نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ تأجيله للهجوم الصاعد وتذبذبه قرب مستوى 1225.00, لن يشكل هذا الهبوط أي تهديد للاستقرار الإيجابي نظرا لثبات الدعم الممتد نحو 1171.00 ولنتوقع محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ليمكنه ذلك من الاندفاع نحو 1300.00 والذي يمثل بدوره المحطة الإيجابية الأولى للمسار الصاعد.

 

نود التنويه هنا إلى أن محاولة استقرار السعر دون مستوى 1230.00 فإن ذلك سيجبره على تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة لحين اختباره للدعم المذكور سابقا ومن ثم ليبدأ بتشكيل الهجوم الصاعد لحين تحقيقه للأهداف الإضافية المنتظرة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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