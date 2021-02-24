شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤجل الهجوم الصاعد– تحليل - 24-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحقق سعر البلاتين أي من المستويات الإيجابية الإضافية نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ تأجيله للهجوم الصاعد وتذبذبه قرب مستوى 1225.00, لن يشكل هذا الهبوط أي تهديد للاستقرار الإيجابي نظرا لثبات الدعم الممتد نحو 1171.00 ولنتوقع محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ليمكنه ذلك من الاندفاع نحو 1300.00 والذي يمثل بدوره المحطة الإيجابية الأولى للمسار الصاعد.

نود التنويه هنا إلى أن محاولة استقرار السعر دون مستوى 1230.00 فإن ذلك سيجبره على تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة لحين اختباره للدعم المذكور سابقا ومن ثم ليبدأ بتشكيل الهجوم الصاعد لحين تحقيقه للأهداف الإضافية المنتظرة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد