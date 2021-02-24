الاقتصاد

سعر النحاس قد يضطر للهبوط– تحليل -24-2-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بتأكيد اختراق المقاومة الممتدة نحو 4.2100 ليضطر لتشكيل موجات سلبية وليستقر من خلالها قرب مستوى 4.1650, نشير إلى أن استمرار ثبات هذه المقاومة قد يجبر السعر على الاستمرار بتشكيل تداولات تصحيحية سلبية لينجذب من خلالها نحو 4.050 وصولا للدعم المتمركز عند 3.8810.

 

أما اندفاع السعر مجددا فوق المقاومة وتقديمه لثبات إيجابي, فإن ذلك سيعزز الاستمرارية الإيجابية من جديد وليمحنه ذلك فرصة للوصول نحو 4.4100 والذي طالما شكّل الهدف الرئيسي للميل الصاعد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2100 و 4.0500

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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