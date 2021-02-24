شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس قد يضطر للهبوط– تحليل -24-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بتأكيد اختراق المقاومة الممتدة نحو 4.2100 ليضطر لتشكيل موجات سلبية وليستقر من خلالها قرب مستوى 4.1650, نشير إلى أن استمرار ثبات هذه المقاومة قد يجبر السعر على الاستمرار بتشكيل تداولات تصحيحية سلبية لينجذب من خلالها نحو 4.050 وصولا للدعم المتمركز عند 3.8810.

أما اندفاع السعر مجددا فوق المقاومة وتقديمه لثبات إيجابي, فإن ذلك سيعزز الاستمرارية الإيجابية من جديد وليمحنه ذلك فرصة للوصول نحو 4.4100 والذي طالما شكّل الهدف الرئيسي للميل الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2100 و 4.0500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة