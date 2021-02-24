شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز مستويات المقاومة – تحليل - 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي ليخترق مستويات 0.8975 ثم 0.9025 ويستقر فوقها، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد من جديد، ويقترب من الهدف الإيجابي التالي عند 0.9090، والفرص متاحة لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو مناطق 0.9190 على المدى القريب.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 0.9025 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد