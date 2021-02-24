شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بإيجابية في محاولة للابتعاد عن حاجز 0.7900، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.8000 كهدف تالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7875 سيسبب تحول لحظي في الاتجاه نحو الانخفاض لاختبار مناطق 0.7820 وقد يمتد إلى 0.7750 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7875 والمقاومة 0.8000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد