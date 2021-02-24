شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر الدعم – تحليل - 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لدعم القناة الصاعدة ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، يرافقه اكتساب مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 67.45، مع الانتباه إلى أن كسر 65.00 سيضغط على السعر للانخفاض نحو مستوى 62.90 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد