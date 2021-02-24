شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر أرضية الدعم – تحليل - 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 27.50 وحافظ على ثباته فوقه، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 29.00 ثم 29.80، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 27.50 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.40 والمقاومة 28.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد