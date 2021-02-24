شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 15 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 105.56 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.25، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% إلى 853 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.6% عند 842 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن باول نوه بالأمس أمام لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ لكون الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، مع أفادته بأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك في أعقاب كشف الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية.