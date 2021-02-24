شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الزيت والسكر .. 8 سلع غذائية مصنعة الأعلى نموا لصادراتها فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات الصناعات الغذائية خلال عام 2020 ارتفاعا فى قيمتها التصديرية باعتبار هذا القطاع ثالث أكبر القطاعات الصناعية تصديرا للأسواق العالمية سنويا .

وفى حصر لبعض السلع التى شهدت أعلى معدلات من صادراتها مقارنة بغيرها على مدار العام الماضى، والتى حصل"الخليج 365" على نسخه منها، جاءت 8 سلع من الصناعات الغذائية المصرية المصنعة لتحتل أعلى معدلات للتصدير ونمو كبير خلال 2020 بسبب الاقبال على تصديرها للأسواق التى تطلبها مقارنة بالعام السابق عليه ومنها :

1_ 33% ارتفاع فى صادرات الخضروات بقيمة 160 مليون دولار .

2 _ 18% زيادة فى صادرات زيت الطعام بقيمة إجمالية بلغت 215 مليون دولار .

3 - 43% زيادة فى المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة صادرات بلغت 110 مليون دولار .

4 _ 50% ارتفاع فى صادرات الخمائر بقيمة صادرات بلغت 88 مليون دولار .

5 _ 20% زيادة فى صادرات مصر من السكر لتبلغ قيمته 163 مليون دولار .

6 _ 31% زيادة قى صادرات الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 112 مليون دولار .

7 _ 25% زيادة صادرات البذور بنحو 104 مليون دولار .

8 _ 29% زيادة فى صادرات المكرونة بقيمة 80 مليون دولار .

ووفقا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بلغ إجمالى الزيادة فى الصادرات من السلع المشار إليها حوالى 227 مليون دولار وتمثل حوالى 66% من إجمالى قيمة الصادرات من إجمالى قطاع الصناعات الغذائية خلال 2020".

وبلغ إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2020 حوالي 3.5 مليار دولار وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.

واحتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1865 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية فى 2020 محققة نسبة تراجع بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 490 مليون دولار محقق نسبة نمو 7% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 386 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 181 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 17%.