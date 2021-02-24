شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 104 مليار جنيه استثمارات حكومية فى صعيد مصر خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد فى تقرير لها إن الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد شهدت طفرة خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة زيادة بلغت 27% لتصل الى حوالى 104 مليار جنيه .

وأكدت وزارة التخطيط فى تقريرها على حرصها فى توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات “النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهربا ،وذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،

وحظيت محافظات الصعيد باهتمام كبير ضمن المشروعات القومية فى كافة المجالات سواء طرق ونقل وانشاء كبارى، ومشروعات مياة وصرف صحى وتطوير عشوائيات، وشهدت جميع محافظات الصعيد تنمية حقيقة خلال السنوات القليلة الماضية بعد سنوات طويلة من الحرمان، نتيجة نقص الخدمات وقلة المشروعات وتفشى البطالة,