شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في ثلاثة أعوام أمام الدولار الأمريكي مع تسعير الأسواق لشهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 16 من شباط/فبراير 2018 أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي.

في تمام الساعة 04:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 0.7932 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7911، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 0.7945، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7903.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.1% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.4%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت إلى 1.1%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أعمال البناء تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 1.8% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات بارتفاع 1.1%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بأن حكومته ستنهي البرنامج المؤقت لدعم التوظيف والذي تم اللجوء إليه بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا بحلول نهاية آذار/مارس القادم، موضحاً أنه لن يتم تمديد البرنامج المؤقت عقب انتهاء موعده مع نهاية الشهر المقبل، ومضيفاً أن مخصصات البطالة ستزيد بنحو خمسين دولار استرالي في الأسبوعين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% إلى 853 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.6% عند 842 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن باول نوه بالأمس أمام لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ لكون الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، مع أفادته بأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك في أعقاب كشف الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية.