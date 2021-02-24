شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يبقي على أسعار الفائدة صفرية وبرنامج مشتريات الأصول عند 100$NZ مليار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 24 من شباط/فبراير البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السادس على التوالي بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول يهدف تعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي على مدار الاثني عشرة شهراً القادمة، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.