شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع مجدداً – تحليل صباحي – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من جديد في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 0.82% بما يعادل 74.09 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,955.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,955.44 ومستوى المقاومة 9,250.00.